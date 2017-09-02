В СК передали дело об избиении журналиста Первого канала на Урале

Как сообщалось ранее, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. По данным полиции, 29 августа 43-летний журналист сообщил в полицию о том, что его избили водитель и пассажир Mercedes на улице Малышева. Мужчина пояснил, что снимал на телефон имевшее место, по его мнению, нарушение водителем правил дорожного движения и сделал тому замечание, после чего произошел конфликт. Личность участника инцидента установлена, он опрошен.