В СК передали дело об избиении журналиста Первого канала на Урале

Как сообщалось ранее, по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. По данным полиции, 29 августа 43-летний журналист сообщил в полицию о том, что его избили водитель и пассажир Mercedes на улице Малышева. Мужчина пояснил, что снимал на телефон имевшее место, по его мнению, нарушение водителем правил дорожного движения и сделал тому замечание, после чего произошел конфликт. Личность участника инцидента установлена, он опрошен.
«Поскольку, исходя из конкретных обстоятельств инцидента, могут усматриваться признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом), относящегося к подследственности органов Следственного комитета, был инициирован вопрос об изъятии и передаче вышеуказанного уголовного дела в органы регионального СК России для дальнейшего расследования. Указанное ходатайство следствия удовлетворено районной прокуратурой, уголовное дело уже передано для дальнейшего расследования в следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург областного СКР», — говорится в сообщении.