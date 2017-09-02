Автоинспекторы нашли водителя «Мерседеса», двигавшегося по встречной полосе в Казани

В конце августа в социальных сетях был размещен видеоролик, в котором водитель автомобиля «Мерседес» намеренно двигался по полосе, предназначенной для встречного движения по улице Марселя Салимжанова в Казани. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД МВД по РТ.

Сотрудники Госавтоинспекци установили транспортное средство и водителя, совершившего административное правонарушение. В отношении него был составлен протокол. Санкции административной статьи предусматривают штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.