Автоинспекторы нашли водителя «Мерседеса», двигавшегося по встречной полосе в Казани
Санкции административной статьи предусматривают штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Санкции административной статьи предусматривают штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев.
В конце августа в социальных сетях был размещен видеоролик, в котором водитель автомобиля «Мерседес» намеренно двигался по полосе, предназначенной для встречного движения по улице Марселя Салимжанова в Казани. Об этом сообщает
Сотрудники Госавтоинспекци установили транспортное средство и водителя, совершившего административное правонарушение. В отношении него был составлен протокол. Санкции административной статьи предусматривают штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может привести к фатальным последствиям. Нарушители правил дорожного движения подвергают опасности не только свою жизнь, а также жизни и здоровье других участников дорожного движения.