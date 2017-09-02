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15:28 (мск), источник: Kazinform

Стали известны подробности смертельного наезда поезда Астана-Алматы-2 на девушку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Подробности трагедии на станции Чемолган, где на железнодорожных путях была насмерть сбита девушка, рассказали корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе АО «КТЖ- Грузовые перевозки».

Источник: Kazinform

«02.09.17 года на участке Отар-Алматы-1, пер. Чемолган-БП-4030 машинист поезда 232 собщением «Астана-Алматы-2 » в 07.38 при скорости 70−75 км/час применил экстренное торможение на 4028 км пк 3, возле ж.д. переезда, из-за нахождения на путях постороннего человека.

Девушка перебегала ж.д. путь, на подаваемые звуковые сигналы не реагировала. Наезд предотвратить не удалось. Личность установлена. Информация о случившемся передана в ЛОВД ст. Чемолган", — сообщила пресс-служба.

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В АО «КТЖ- Грузовые перевозки» подчеркнули, что в момент трагедии пострадавшая была в наушниках и не реагировала на подаваемые сигналы машиниста. Анализ травматизма на железных дорогах свидетельствует, что одной из главных причин наезда подвижного состава на людей является грубое нарушение правил личной безопасности при нахождении на железнодорожных путях станций и перегонов. Как правило, люди переходят железнодорожные пути в неустановленных местах, в состоянии алкогольного опьянения, не слышат шум приближающегося поезда и сигналы машиниста, так как говорят по телефону или в наушниках слушают музыку.

Железнодорожники регулярно проводят разъяснительную работу среди населения, в школьных и студенческих аудиториях, рассказывая о правилах нахождения на железнодорожных путях. В связи с началом учебного года в сентябре этого года во всех регионах поручено провести разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях, прилегающих к объектам железнодорожного транспорта.

Также совместно с сотрудниками линейных отделов полиции и ВЖДО проводятся рейдовые проверки и разъяснительные работы с жителями, проживающими вблизи железнодорожной сети и занимающимися скотоводством о правилах выпаса скота.

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