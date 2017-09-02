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18:18 (мск), источник: РИА Новости

В Ростове-на-Дону столкнулись четыре экскурсионных автобуса с детьми

Четыре автобуса с детьми столкнулись в Ростове-на-Дону, пострадавших нет, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Источник: РИА "Новости"

ЧПо словам представителя пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, автобусы двигались друг за другом. В полиции уточнили, что в них перевозили детей, никто в результате ДТП не пострадал.

«Автобусы двигались друг за другом, по предварительным данным, замыкающий колонну автобус не соблюдал дистанцию, в результате чего допустил столкновение с впереди идущими автобусами», — пояснили в полиции.

Автобусы получили механические повреждения. В настоящее время сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта на данном участке дороги.

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