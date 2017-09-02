В Ростове-на-Дону столкнулись четыре экскурсионных автобуса с детьми
Четыре автобуса с детьми столкнулись в
Четыре автобуса с детьми столкнулись в
ЧПо словам представителя
«Автобусы двигались друг за другом, по предварительным данным, замыкающий колонну автобус не соблюдал дистанцию, в результате чего допустил столкновение с впереди идущими автобусами», — пояснили в полиции.
Автобусы получили механические повреждения. В настоящее время сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства произошедшего и обеспечивают беспрепятственный проезд транспорта на данном участке дороги.