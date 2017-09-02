В Ялтинском заповеднике случился пожар
Причиной возгорания называют «человеческий фактор».
Причиной возгорания называют «человеческий фактор».
В Ялтинском
— Огнеборцы, оценив обстановку на месте ЧП, немедленно провели боевое развертывание и, проложив рукавную линию, приступили к ликвидации загорания. Тушение огня осуществлялось сразу с нескольких сторон, однако горение сопровождалось сильным задымлением, что осложняло работу специалистов, — рассказали в
Справиться с огнем пожарным удалось за час. Далее огнеборцы окарауили границы пожарища, чтоб предотвратить повторные случаи загорания сухостоя.
По предварительной версии, причиной ЧП стал человеческий фактор. Окончательную причину установят эксперты.
Меж тем, спасатели предупреждают, с 3 по 5 сентября в Крыму ожидается чрезвычайная пожарная опасность.