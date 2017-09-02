В Шахтинске сегодня похоронили погибших горняков
В Шахтинске сегодня похоронили горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Казахстанская», сообщает NUR.KZ.
В Шахтинске сегодня похоронили горняков, погибших в результате выброса метана на шахте «Казахстанская», сообщает NUR.KZ.
Валерия Руденко и Максима Шебанова отпели в Шахтинском храме иконы Скоропослушницы. Затем гробы с телами шахтеров отвезли к родным домам — попрощаться с соседями и близкими.
На прощании с горняками присутствовал аким области Ерлан Кошанов.
Третьего горняка Рустама Ахметжанова проводили из дома в поселке Новодолинском. Всех троих погибших похоронили на Шахтинском кладбище, почти рядом, на расстоянии нескольких метров.
Директор шахты «Казахстанская» Александр Забелин заверил, что перед семьями погибших будут выполнены все обязательства.
«Мы разговаривали с генеральным директором Арселор Миттал Темиртау, и он сказал, что все, что написано в колдоговоре до последнего пункта будет выполнено и выплачено. Никакого беспокойства быть не должно.
Кроме тех гарантий, что указаны в колдоговоре, будет создана дополнительная комиссия, которая определит, кому нужна какая помощь. С каждым членом семьи будет работать комиссия и определять, кому нужно обучение, кому улучшение жилищных условий, -сказал он.
Жители Шахтинска считают гибель горняков общим горем, потому что в городе и шахтинском регионе почти в каждой семье есть шахтеры.
Напомним, в Карагандинской области на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» утром 31 августа произошел внезапный выброс метана. В результате погибли три человека. Работа шахты была приостановлена, продолжается ликвидация последствий аварии.
ЧП произошло на глубине 614 метров под землей. По словам руководства шахты, этот проходческий забой был введен в прошлом году, и прежде никаких тревожных сигналов о превышении концентрации метана не было.
Для расследования обстоятельств и причин ЧС создана специальная государственная комиссия. По факту смертельное несчастного случая ОВД Шахтинска возбуждено уголовное дело.