В Шахтинске сегодня похоронили погибших горняков

Источник: Nur.kz

Валерия Руденко и Максима Шебанова отпели в Шахтинском храме иконы Скоропослушницы. Затем гробы с телами шахтеров отвезли к родным домам — попрощаться с соседями и близкими.

На прощании с горняками присутствовал аким области Ерлан Кошанов.

Третьего горняка Рустама Ахметжанова проводили из дома в поселке Новодолинском. Всех троих погибших похоронили на Шахтинском кладбище, почти рядом, на расстоянии нескольких метров.

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Директор шахты «Казахстанская» Александр Забелин заверил, что перед семьями погибших будут выполнены все обязательства.

«Мы разговаривали с генеральным директором Арселор Миттал Темиртау, и он сказал, что все, что написано в колдоговоре до последнего пункта будет выполнено и выплачено. Никакого беспокойства быть не должно.

Кроме тех гарантий, что указаны в колдоговоре, будет создана дополнительная комиссия, которая определит, кому нужна какая помощь. С каждым членом семьи будет работать комиссия и определять, кому нужно обучение, кому улучшение жилищных условий, -сказал он.

Жители Шахтинска считают гибель горняков общим горем, потому что в городе и шахтинском регионе почти в каждой семье есть шахтеры.

Напомним, в Карагандинской области на шахте «Казахстанская» АО «АрселорМиттал Темиртау» утром 31 августа произошел внезапный выброс метана. В результате погибли три человека. Работа шахты была приостановлена, продолжается ликвидация последствий аварии.

ЧП произошло на глубине 614 метров под землей. По словам руководства шахты, этот проходческий забой был введен в прошлом году, и прежде никаких тревожных сигналов о превышении концентрации метана не было.