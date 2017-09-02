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18:12 (мск), источник: "Российская газета"

В уральском селе самолет совершил жесткую посадку

Ущерб, причиненный воздушному судну, устанавливается.

В Свердловской области следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в аэропорту села Туринская Слобода.

Как сообщают в ведомстве, это произошло сегодня, 2 сентября 2017 года в утреннее время.

На борту самолета TR-301 находился командир воздушного судна, 55-летний житель Тюмени, который не пострадал. Ущерб, причиненный воздушному судну, устанавливается.

Следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств происшествия. По их результатам будет принято процессуальное решение.

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