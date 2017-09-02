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16:57 (мск), источник: БЕЛТА

Гражданка Беларуси погибла в Турции, еще одна задержана

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Беларуси погибла в Турции, еще одна задержана. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.

Информация о данном факте сегодня появилась в сети Интернет.

«Посольство Беларуси в Турции активно занимается этой ситуацией. Поддерживается контакт с родственниками погибшей и задержанной гражданок Беларуси, а также с турецкими властями, включая администрацию учреждения, где находится задержанная. Посольство оказывает содействие в доставке погибшей на родину и работает над обеспечением доступа к задержанной родных и консула», — рассказал БЕЛТА начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.

Причиной трагедии стало ДТП, которое произошло на турецком курорте Сиде в ночь с 30 на 31 августа. Гражданки Беларуси, жительницы города Гродно, находились в автомобиле с гражданами Турции. При этом задержанная белоруска была за рулем.

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