Гражданка Беларуси погибла в Турции, еще одна задержана
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Беларуси погибла в Турции, еще одна задержана. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданка Беларуси погибла в Турции, еще одна задержана. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Министерстве иностранных дел Беларуси.
Информация о данном факте сегодня появилась в сети Интернет.
«Посольство Беларуси в Турции активно занимается этой ситуацией. Поддерживается контакт с родственниками погибшей и задержанной гражданок Беларуси, а также с турецкими властями, включая администрацию учреждения, где находится задержанная. Посольство оказывает содействие в доставке погибшей на родину и работает над обеспечением доступа к задержанной родных и консула», — рассказал БЕЛТА начальник управления информации —
Причиной трагедии стало ДТП, которое произошло на турецком курорте Сиде в ночь с 30 на 31 августа. Гражданки Беларуси, жительницы города Гродно, находились в автомобиле с гражданами Турции. При этом задержанная белоруска была за рулем.