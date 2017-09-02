Гражданка Беларуси погибла в Турции, еще одна задержана

«Посольство Беларуси в Турции активно занимается этой ситуацией. Поддерживается контакт с родственниками погибшей и задержанной гражданок Беларуси, а также с турецкими властями, включая администрацию учреждения, где находится задержанная. Посольство оказывает содействие в доставке погибшей на родину и работает над обеспечением доступа к задержанной родных и консула», — рассказал БЕЛТА начальник управления информации — пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик.