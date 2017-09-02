Акима Атбасарского района поймали при получении взятки в 4 миллиона тенге

Источник: Tengrinews

Сообщается, что незаконные вознаграждения получались от аффилированных предпринимателей за общее покровительство, лоббирование их интересов в конкурсах государственных закупок и другое. Активное пособничество во взяточничестве акиму района оказывал его заместитель Серкебаев А.

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«31 августа текущего года Никишов и Серкебаев задержаны с поличным при получении очередной части взятки в размере 4 миллиона тенге от директора ТОО “ИшимСтройИнвест” Бапхоева за общее покровительство, выраженное в подписании актов выполненных работ по ремонту котельных и теплотрасс города Атбасар и беспрепятственном перечислении денежных средств», — говорится в сообщении.

Установлено, что Никишов и Серкебаев в преступном сговоре осуществляли сбор денежных средств и от других подрядчиков, выполняющих работы по заказу районного акимата. Общая сумма полученных взяток составила более 10 миллионов тенге.

«В корыстных целях руководители районного акимата воспользовались чрезвычайной ситуацией в связи с весенними паводками в регионе и разработали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию ее последствий. Так, работы по ремонту дорог, социальных объектов, очистке русел рек и укреплению дамбы, снос пострадавших домов без проведения процедур госзакупок неправомерно передавались аффилированным компаниям, за что получались незаконные вознаграждения», — отметили в пресс-службе Нацбюро.