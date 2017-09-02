Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: полный уход украинцев из РФ наметили на весну 2018 года
Ученые выяснили, почему люди любят гулять с собаками
Изобретение белорусов привело в восторг бизнесменов по всему миру
Сын советских физиков изобрел технологии, опередившие время
МИД Украины направил ноту протеста Болгарии
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
"Помогите каждой обнаженной": Джигурда показал жену в белье
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
9Празднование Курбан-байрама
18:10 (мск), источник: "Российская газета"

В Екатеринбурге в ДТП с автобусами пострадали пять человек

Будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня днем, 2 сентября 2017 года, в Екатеринбурге около дома № 40 по проспекту Ленина столкнулись легковушка и два пассажирских транспортных средства — маршрутка № 054 «Богдан» и муниципальный автобус «НефАЗ», следующий по маршруту № 28. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, оба автобуса двигались в попутном направлении по проспекту Ленина в сторону улицы Красноармейская.

В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров автобусов, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью.

В связи с ДТП прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП, а также работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации автотранспортных средств. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщают в ведомстве.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Информация о росте числа погибших в ДТП в 2018 году не подтвердилась
Польские политики потребовали от России военных репараций
МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за готовящихся обысков
СМИ: Дания начала обсуждение проекта против «Северного потока-2»
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Курс биткоина установил новый исторический максимум
На Украине открыли дело о нарушении сбыта билетов на Евровидение
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
В Мадриде бьются за Россию: анонс субботних игр отбора ЧМ-2018 Испания и Италия в Мадриде выяснят, кто займет первое место в их отборочной группе, Украина и Турция в Харькове сойдутся не на жизнь, а на смерть
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь