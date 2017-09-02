В Екатеринбурге в ДТП с автобусами пострадали пять человек

Источник: РИА "Новости"

Сегодня днем, 2 сентября 2017 года, в Екатеринбурге около дома № 40 по проспекту Ленина столкнулись легковушка и два пассажирских транспортных средства — маршрутка № 054 «Богдан» и муниципальный автобус «НефАЗ», следующий по маршруту № 28. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, оба автобуса двигались в попутном направлении по проспекту Ленина в сторону улицы Красноармейская.

В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров автобусов, в том числе один ребенок, обратились за медицинской помощью.

В связи с ДТП прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.