В Екатеринбурге в ДТП с автобусами пострадали пять человек
Будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП.
Будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП.
Сегодня днем, 2 сентября 2017 года, в Екатеринбурге около дома № 40 по проспекту Ленина столкнулись легковушка и два пассажирских транспортных средства — маршрутка № 054 «Богдан» и муниципальный автобус «НефАЗ», следующий по маршруту № 28. Как сообщает
В результате
В связи с ДТП прокуратура Свердловской области организовала проверку исполнения требований федерального законодательства, регулирующего правила перевозки пассажиров в общественном транспорте.
Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, после чего будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП, а также работе