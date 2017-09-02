Двое воспитанников сбежали из детдома в Башкирии
В Ишимбайском районе идут поиски двух воспитанников социального приюта села
В Ишимбайском районе идут поиски двух воспитанников социального приюта села
Сергей Г. и Роман Е. самовольно покинули учреждение. Воспитатели обнаружили пропажу мальчиков утром в субботу, 2 сентября. Об их местонахождении ничего не известно.
К поискам немедленно подключили полицию. В социальный приют выехал инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД Ишимбайского района, который на месте координирует поиски.
Представитель учреждения, из которого сбежали воспитанники, отказалась