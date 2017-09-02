Спецназ прибыл на место перекрытия улиц в Астане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Отряд спецназовцев прибыл к месту перекрытия улиц на Левобережье Астаны, передает корреспондент с места события.

Скопившиеся на перекрестке люди пытаются прорваться через оцепление полиции. Завязалась драка, которая перемещается в сторону Мангилик ел.

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Полицейские по пока официально не названной причине перекрыли пересечение улиц Алматы и Туркестан.

На место прибыли пожарная машина и скорая помощь, а также два автобуса с полицейскими.