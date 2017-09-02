Спецназ прибыл на место перекрытия улиц в Астане
Драка завязалась возле дома со строительными рабочими.
Драка завязалась возле дома со строительными рабочими.
АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Отряд спецназовцев прибыл к месту перекрытия улиц на Левобережье Астаны, передает корреспондент с места события.
Скопившиеся на перекрестке люди пытаются прорваться через оцепление полиции. Завязалась драка, которая перемещается в сторону Мангилик ел.
Полицейские по пока официально не названной причине перекрыли пересечение улиц Алматы и Туркестан.
На место прибыли пожарная машина и скорая помощь, а также два автобуса с полицейскими.
В полиции и комитете по ЧС не комментируют происходящее. Однако со слов очевидцев удалось узнать, что в здании, где проживают рабочие комплекса «Абу-Даби плаза», произошел конфликт и