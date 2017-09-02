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19:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Спецназ прибыл на место перекрытия улиц в Астане

Драка завязалась возле дома со строительными рабочими.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Отряд спецназовцев прибыл к месту перекрытия улиц на Левобережье Астаны, передает корреспондент с места события.

Скопившиеся на перекрестке люди пытаются прорваться через оцепление полиции. Завязалась драка, которая перемещается в сторону Мангилик ел.

Во время загрузки произошла ошибка.

Полицейские по пока официально не названной причине перекрыли пересечение улиц Алматы и Туркестан.

На место прибыли пожарная машина и скорая помощь, а также два автобуса с полицейскими.

В полиции и комитете по ЧС не комментируют происходящее. Однако со слов очевидцев удалось узнать, что в здании, где проживают рабочие комплекса «Абу-Даби плаза», произошел конфликт и что-то наподобие бунта.

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