Джабраилов объяснил стрельбу в отеле «нервным срывом»

Источник: РИА Новости

«Это связано с моей нервной системой, с моими переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта. К сожалению, произвел два выстрела в потолок», — сказал Джабраилов в эфире телеканала «Россия 24», отметив, что приносит извинения сотрудникам гостиницы и тем, кто слышал звуки выстрелов.

Бизнесмен также заявил, что мог сделать это, поскольку "контужен".

«Я участник боевых действий, я офицер запаса, в Чечне воевал когда-то во время режима КТО. И, видимо, это сработало», — сказал он, добавив, что «выстрелил в потолок от отчаяния».

По словам Джабраилова, когда он "осознал, что это сделал", тут же "разрядил обойму, положил все на стол и стал ждать", когда за ним приедут полицейские.

«Потом меня отвезли в отделение полиции, где я провел ночь, на следующий день мне назначили дознавателей — трех милых дам. Меня допросили, на следующий день взяли понятых, адвокатов, собаку специальную, пошли в мой номер, ничего криминального не было, порошков не было, только, может быть, стиральный порошок, я не знаю», — рассказал он.

Экс-сенатор объяснил, что пистолет предназначен для самообороны, и ни в кого стрелять он не собирался. «У меня очень много бойцов, я этого не скрываю, но я люблю ходить один», — сказал предприниматель.

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По словам Джабраилова, он готов понести наказание соразмерно тому, что сделал. Он также рассказал, что, помимо наградного пистолета Ярыгина, из которого он стрелял, у него имеется автомат Калашникова, подаренный самим конструктором. «Его мне сам Калашников подарил. Мы его оформили в разрешительной системе МВД. И, кстати, я его там сдал, и он у них на хранении находится. На спецхранении», — заявил экс-сенатор.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после того, как Джабраилов был задержан за стрельбу в московском отеле Four Seasons. В номере предпринимателя сотрудники полиции якобы обнаружили белый порошок, который отправили на экспертизу.

В СМИ также появилась информация, что бизнесмен при задержании кричал, что без боя не сдастся, и проявлял агрессию по отношению к полицейским, однако эти данные не подтвердились. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что Джабраилов при задержании вел себя спокойно и не сопротивлялся. Сам бизнесмен, по данным СМИ, объяснил выстрелы оплошностью.

В пресс-службе ГУМВД по Москве рассказали, что Джабраилова отпустили под подписку о невыезде.

В ведомстве также сообщили, что экс-сенатора не награждали оружием, в 2008 году он лишь оформил разрешение на право хранения и ношения пистолета.