Сирийская армия при помощи ВКС отбила у боевиков ИГ Акербат

Источник: AP 2017

«Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России», — говорится в сообщении.

Читайте также Путин считает, что борьбу с террором в Сирии надо продолжить

Российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГ.

Таким образом, как отметили в военном ведомстве, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии.

«В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГ в акербатском котле», — добавили в Минобороны.

Ранее сегодня корреспондент агентства Sputnik сообщал, что правительственные войска взяли Акербат под огневой контроль, бои идут на расстоянии трех километров от населенного пункта.

Инфографика Война с терроризмом в Сирии Война с терроризмом: результаты операций ВКС России и коалиции во главе с США.

В Минобороны России утром в субботу сообщили, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС сжимают кольцо вокруг боевиков в районе Акербата.

В ведомстве отметили, что российские бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, дежурящие в воздухе, оперативно уничтожают цели террористов.

Командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин ранее сообщил, что операция по разгрому террористов в районе Акербата подходит к концу. При этом он отметил, что взятие города позволит обезопасить «дорогу жизни» Саламия — Ханасер и установить контроль над месторождениями нефти и газа.