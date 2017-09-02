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19:58 (мск), источник: РИА Новости

Сирийская армия при помощи ВКС отбила у боевиков ИГ Акербат

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Сирийская армия и отряды добровольцев при активной поддержке ВКС России освободили стратегически важный город Акербат на востоке провинции Хама. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: AP 2017

«Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России», — говорится в сообщении.

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Российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков ИГ.

Таким образом, как отметили в военном ведомстве, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии.

«В настоящее время подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп ИГ в акербатском котле», — добавили в Минобороны.

Ранее сегодня корреспондент агентства Sputnik сообщал, что правительственные войска взяли Акербат под огневой контроль, бои идут на расстоянии трех километров от населенного пункта.

Инфографика
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В Минобороны России утром в субботу сообщили, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС сжимают кольцо вокруг боевиков в районе Акербата.

В ведомстве отметили, что российские бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35, дежурящие в воздухе, оперативно уничтожают цели террористов.

Командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин ранее сообщил, что операция по разгрому террористов в районе Акербата подходит к концу. При этом он отметил, что взятие города позволит обезопасить «дорогу жизни» Саламия — Ханасер и установить контроль над месторождениями нефти и газа.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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