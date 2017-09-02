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2 сентября, источник: РИА Новости

На Урале начали проверку после ДТП с маршрутками, где пострадали 5 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сен — РИА Новости. Пять человек, по предварительным данным, пострадали в субботу в результате ДТП с участием двух маршрутных автобусов; следствие проводит проверку по данному факту, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организована доследственная проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии в Екатеринбурге с участием двух маршрутных автобусов, в котором пострадали несколько человек», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в субботу около 15.00 по местному времени (13.00 мск) в районе дома № 40 по проспекту Ленина в Екатеринбурге произошло столкновение легкового автомобиля и двух маршрутных автобусов «Богдан» (маршрут № 54) и «НефАЗ» (маршрут № 28), двигавшихся в попутном направлении по проспекту Ленина в сторону улицы Красноармейская. В результате ДТП предварительно пять пассажиров автобусов обратились за медицинской помощью, уточняет СУ СК.

Следствие проводит проверку на наличие признаков статьи УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Выясняются все обстоятельства инцидента, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия.

Между тем, по информации ГУМВД по Свердловской области, в ДТП пострадали три человека: два пассажира 1984 года рождения и один 1957 года рождения. Они получили ушибы головы. Все трое госпитализированы.

Полиция отмечает, что водитель 1962 года рождения — стаж вождения составляет 37 лет — управляя автобусом «Нефаз», двигался по проспекту Ленина со стороны улицы Карла Либкнехта в сторону улицы Красноармейской. Полицейские считают, что водитель не обеспечил безопасную дистанцию до впереди двигающегося транспортного средства и допустил столкновение с автобусом Isuzu, после чего автобус Isuzu отбросило на стоящую автомашину Hyundai Solaris.

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