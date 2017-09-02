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20:27 (мск), источник: Sputniknews.kz

ДВД Астаны об инциденте на Левом берегу: конфликт локализован

АСТАНА, 2 сен — Sputnik. Конфликт, произошедший между рабочими и охранниками на строительном объекте «Абу Даби Плаза», локализован, передает пресс-служба столичного ДВД со ссылкой на начальника департамента Амантая Аубакирова.

Источник: Sputniknews.kz

«Принятыми мерами конфликт локализован, обеспечена охрана общественного порядка. Проводится проверка», — отметили в ведомстве.

На место конфликта выезжали представители акимата и правоохранительных органов.

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Конфликт между рабочими едва не спровоцировал беспорядки в Астане вечером 2 сентября. Полиция перекрыла улицы Туркестан, Алматы и Мангилик Ел на Левом берегу Астаны около девяти часов вечера. На место прибыл спецназ. На месте начали скапливаться люди, постепенно нарастал конфликт, завязывались драки. Официальные ведомства воздерживались от комментариев, но по слухам причиной стала драка между рабочими, строящими комплекс «Абу-Даби Плаза». Иные подробности пока неизвестны.

Корреспонденты Sputnik Казахстан находятся на месте событий. Полицейские вежливо уговаривают людей разойтись по домам.

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