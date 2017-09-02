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20:38 (мск), источник: РИА Новости

В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников из арабских стран

МЕККА, 2 сен — РИА Новости. По крайней мере 39 паломников из арабских стран погибли в Мекке с начала паломничества (хаджа) в этом году, свидетельствуют опубликованные газетой Okaz статистические данные.

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Больше всего жертв из Египта и Алжира — по восемь человек, пишет газета со ссылкой на данные Генерального статистического бюро Саудовской Аравии. Бюро заявило, что все скончавшиеся были в преклонном возрасте и умерли по «естественным причинам — вследствие обострения хронических заболеваний».

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Министерство здравоохранения королевства напомнило мусульманам о необходимости избегать совершения хаджа при наличии хронических заболеваний.

Больница долины Мина в Мекке сообщила газете о более чем 2,2 тысячи случаев обращения за медицинской помощью. В основном пациенты жалуются на солнечные удары, заболевания сердца, диабет. В больницу поступили и малолетние дети, которые не выдерживают нагрузок из-за рекордной жары.

На хадже работает несколько мобильных клиник, готовых оказать помощь.

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