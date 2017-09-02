В Перми вынесли приговор налётчикам на интернет-магазин. Мужчина приговорили к реальным срокам.

Преступление они совершили в апреле этого года. В конце рабочего налётчики в медицинских масках ворвались в магазин на улице Трамвайная. «Злоумышленники, распылив продавцу в лицо веществом из газового баллончика, похитили 27 сотовых телефонов и 360 тысяч рублей из кассы. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские установили, что к нападению причастен бывший сотрудник магазина. Сразу же после преступления молодой человек уехал из города. Сыщики разыскали его в Москве, второго подозреваемого задержали в Перми.

Спецоперацию проводили с участием сотрудников Росгвардии.

Похищенные телефоны преступники продавали через соцсети по заниженным ценам.