В Перми вынесли приговор налётчикам на интернет-магазин
Они похитили 27 телефонов и 360 тысяч рублей.
Они похитили 27 телефонов и 360 тысяч рублей.
В Перми вынесли приговор налётчикам на
Преступление они совершили в апреле этого года. В конце рабочего налётчики в медицинских масках ворвались в магазин на улице Трамвайная. «Злоумышленники, распылив продавцу в лицо веществом из газового баллончика, похитили 27 сотовых телефонов и 360 тысяч рублей из кассы. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Полицейские установили, что к нападению причастен бывший сотрудник магазина. Сразу же после преступления молодой человек уехал из города. Сыщики разыскали его в Москве, второго подозреваемого задержали в Перми.
Спецоперацию проводили с участием сотрудников Росгвардии.
Похищенные телефоны преступники продавали через соцсети по заниженным ценам.
31 августа суд признал обоих пермяков виновными в крупном грабеже. Каждому из них назначено наказание — 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 150 тысяч рублей.