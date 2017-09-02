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2 сентября, источник: АиФ Прикамье

В Перми вынесли приговор налётчикам на интернет-магазин

Они похитили 27 телефонов и 360 тысяч рублей.

В Перми вынесли приговор налётчикам на интернет-магазин. Мужчина приговорили к реальным срокам.

Преступление они совершили в апреле этого года. В конце рабочего налётчики в медицинских масках ворвались в магазин на улице Трамвайная. «Злоумышленники, распылив продавцу в лицо веществом из газового баллончика, похитили 27 сотовых телефонов и 360 тысяч рублей из кассы. Причиненный ущерб составил более миллиона рублей», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские установили, что к нападению причастен бывший сотрудник магазина. Сразу же после преступления молодой человек уехал из города. Сыщики разыскали его в Москве, второго подозреваемого задержали в Перми.

Спецоперацию проводили с участием сотрудников Росгвардии.

Похищенные телефоны преступники продавали через соцсети по заниженным ценам.

31 августа суд признал обоих пермяков виновными в крупном грабеже. Каждому из них назначено наказание — 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 150 тысяч рублей.

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