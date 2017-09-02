В МВД рассказали о причинах инцидента с иностранными рабочими в Астане

Источник: Tengrinews

«В 20.35 на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между рабочими из Индии и Казахстана. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он (работник из Индии) позвал своих соотечественников и они избили охранника.

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Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", — написал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции», — добавил он.