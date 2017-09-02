Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Глава МИД Германии: Меркель совершила серьезную ошибку
Непредвиденные последствия санкций против РФ обеспокоили ФРГ
12 выстрелов: 36-летнего бизнесмена расстреляли у его дома
«Афганский капкан» Что скрывают США под новой военной стратегией?
Стал известен телерейтинг первого «Прямого эфира» с Малаховым
Кобзон не пустил внучку на шоу «Голос»
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Китай близок к совершению революции в подводном флоте – СМИ
СМИ: Турчинов расстроен приветствием Нацгвардии
Российские власти изменили прогноз по курсу доллара на конец года
Синоптики пообещали коренной перелом в погоде
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
"Это был странный разговор": ведущий "Жди меня" об увольнении
12 выстрелов: бизнесмена расстреляли у его дома
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
11Солнечное затмение над США
20:46 (мск), источник: Tengrinews

В МВД рассказали о причинах инцидента с иностранными рабочими в Астане

В МВД РК рассказали причины инцидента с иностранными рабочими в Астане, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«В 20.35 на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между рабочими из Индии и Казахстана. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он (работник из Индии) позвал своих соотечественников и они избили охранника.

Читайте также
ДВД Астаны об инциденте на Левом берегу: конфликт локализован

Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", — написал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

«Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции», — добавил он.

Ранее не поддаваться на провокации попросил министр Даурен Абаев. Также ситуацию прокомментировали начальник столичного ДВД и аким Астаны.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Боксер Кайрат Ералиев завоевал &quot;золото&quot; чемпионата мира
Ликвидирован последний очаг сопротивления ИГ в центральной Сирии
МИД вручил ноту протеста дипломату США из-за готовящихся обысков
СМИ: Дания начала обсуждение проекта против «Северного потока-2»
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Курс биткоина установил новый исторический максимум
В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
Хэмилтон на поуле Гран-при Италии, «Феррари» провалилась 32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету Хэмилтона теперь 69 побед
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
Для жителей частных домов "коммуналка" станет дороже
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Коммунальные платежи станут собирать заранее
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь