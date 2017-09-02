В МВД рассказали о причинах инцидента с иностранными рабочими в Астане
В МВД РК рассказали причины инцидента с иностранными рабочими в Астане, передает Tengrinews.kz.
В МВД РК рассказали причины инцидента с иностранными рабочими в Астане, передает Tengrinews.kz.
«В 20.35 на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между рабочими из Индии и Казахстана. Конфликт произошел
Местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек. На место происшествия прибыл посол Индии в Казахстане, представители местной власти и компании", — написал официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.
«Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки. Жителей города призываем воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции», — добавил он.
Ранее не поддаваться на провокации попросил министр Даурен Абаев. Также ситуацию прокомментировали начальник столичного ДВД и аким Астаны.