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11:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Трагедия случилась на соревнованиях по водно-моторному спорту в Краснодаре

Лодку одного из участников состязаний перевернуло на большой скорости вскоре после старта.

В результате мужчина 1962 года рождения, управлявший судном, разбился об воду. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, рассказали ГТРК «Кубань» в федерации водно-моторного спорта России.

Известно, что погибший не был новичком в водных гонках, у него был разряд мастера спорта.

Инцидент произошел 2 сентября. Организаторы приняли решение отменить дальнейшие соревнования.

Заключительный этап Чемпионата и первенства России проходил в акватории «Старой Кубани».

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