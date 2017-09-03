Трагедия случилась на соревнованиях по водно-моторному спорту в Краснодаре
Лодку одного из участников состязаний перевернуло на большой скорости вскоре после старта.
Лодку одного из участников состязаний перевернуло на большой скорости вскоре после старта.
В результате мужчина 1962 года рождения, управлявший судном, разбился об воду. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, рассказали ГТРК «Кубань» в федерации
Известно, что погибший не был новичком в водных гонках, у него был разряд мастера спорта.
Инцидент произошел 2 сентября. Организаторы приняли решение отменить дальнейшие соревнования.
Заключительный этап Чемпионата и первенства России проходил в акватории «Старой Кубани».