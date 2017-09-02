Родственники задержанной в Турции белоруски прилетят к ней в Анталью

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 сен — Sputnik. Родственники задержанной в Турции гражданки Беларуси, которая была за рулем автомобиля, попавшего в смертельное ДТП, прилетят в Турецкую Республику в воскресенье, рассказал в эфире телеканала ОНТ первый секретарь посольства РБ в Турции Олег Шакиров.

Шакиров подтвердил, что в ночь на 31 августа две гражданки Беларуси попали в дорожно-транспортное происшествие в Анталье. Одна из девушек погибла.

«Одна из них была за рулем, другая находилась на заднем сиденье. Кроме них, в машине находились два гражданина Турции. Один из которых в настоящее время — в коме, жизни второго ничего не угрожает», — рассказал первый секретарь посольства РБ в Турции.

По словам Шакирова, белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками обеих гражданок Беларуси, а также с турецкими правоохранительными органами. В настоящее время решаются вопросы с доставкой тела погибшей гражданки Беларуси на родину.

Кроме того, прорабатываются вопросы о доступе консула и родственников к гражданке Беларуси, которая находится в тюрьме.