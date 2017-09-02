«Неожиданная посадка» в Белграде самолета Кишинев-Рим
Воздушное судно авиакомпании Air Moldova, совершавшее рейс
Воздушное судно авиакомпании Air Moldova, совершавшее рейс
Людям пришлось два часа просидеть в самолете в ожидании взлета.
— Уже в полете нам объявили, что самолет остановится в Белграде, чтобы высадить там национальную сборную по футболу.
Как отмечает Pro Tv, представители Air Moldova заявили, что все пассажиры были заранее об этом извещены. Сами же люди утверждают, что для них посадка в Белграде стала неожиданностью.