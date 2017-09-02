«Неожиданная посадка» в Белграде самолета Кишинев-Рим

Источник: Noi.md

Людям пришлось два часа просидеть в самолете в ожидании взлета.

— Уже в полете нам объявили, что самолет остановится в Белграде, чтобы высадить там национальную сборную по футболу. Из-за этого мы задержались на 2 часа, — рассказал возмущенный пассажир.