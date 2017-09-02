Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Малахова уволили с Первого канала после письма Путину
Названа главная причина смерти во время секса
Глава «БалтСтроя» арестован за хищения в резиденции Путина
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
«Харви» затопил Техас «Жители ждут на крышах, а вокруг плавают крокодилы»
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале»
Мэтт Дэймон с женой и модели на открытии фестиваля в Венеции
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
"Помогите каждой обнаженной": Джигурда показал жену в белье
Сотня "убийц танков" РФ встревожила Запад – СМИ
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
18Последствия урагана «Харви» в Техасе
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
22:09 (мск), источник: Noi.md

«Неожиданная посадка» в Белграде самолета Кишинев-Рим

Воздушное судно авиакомпании Air Moldova, совершавшее рейс Кишинев-Рим, неожиданно для пассажиров совершило посадку в Белграде.

Источник: Noi.md

Людям пришлось два часа просидеть в самолете в ожидании взлета.

— Уже в полете нам объявили, что самолет остановится в Белграде, чтобы высадить там национальную сборную по футболу. Из-за этого мы задержались на 2 часа, — рассказал возмущенный пассажир.

Как отмечает Pro Tv, представители Air Moldova заявили, что все пассажиры были заранее об этом извещены. Сами же люди утверждают, что для них посадка в Белграде стала неожиданностью.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
У самой большой гостиницы в мире никогда не было клиентов (ФОТО)
В российском торгпредстве в Вашингтоне начались обыски
Ликвидирован последний очаг сопротивления ИГ в центральной Сирии
СМИ: Дания начала обсуждение проекта против «Северного потока-2»
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Умар Джабраилов списал инцидент со стрельбой на «нервный срыв»
В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников
Шарапова ответила на критику Возняцки
Спорт
Хэмилтон на поуле Гран-при Италии, «Феррари» провалилась 32-летний британец превзошел рекорд семикратного чемпиона мира немца Михаэля Шумахера по количеству выигранных квалификаций. На счету Хэмилтона теперь 69 побед
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
Под Петербургом планируют построить новый город-спутник
В Петербурге снесут незаконные надстройки на домах
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь