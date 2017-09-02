В результате потасовки в «Абу-Даби Плаза» никто не пострадал — МВД РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В МВД сообщили новые подробности конфликта в «Абу-Даби Плаза» в Астане, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В МВД сообщили новые подробности конфликта в «Абу-Даби Плаза» в Астане, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».
«В результате потасовки в
Напомним, ранее в МВД РК прокомментировали конфликт, произошедший 2 сентября на левобережье столицы.
«В 20.35 на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и казахами. Конфликт произошел
Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки.
«МВД РК призывает жителей города воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции», — заверили в МВД РК.