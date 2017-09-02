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22:47 (мск), источник: Kazinform

В результате потасовки в «Абу-Даби Плаза» никто не пострадал — МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В МВД сообщили новые подробности конфликта в «Абу-Даби Плаза» в Астане, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате потасовки в Абу-Даби Плаза погибших и пострадавших нет, 2 человека получили лёгкие ссадины. Конфликт исчерпан, обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщил директор департамента государственного языка и информации МВД РК Алмас Садубаев.

Напомним, ранее в МВД РК прокомментировали конфликт, произошедший 2 сентября на левобережье столицы.

«В 20.35 на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и казахами. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек, — сообщил Алмас Садубаев.

Органами внутренних дел проведен комплекс мероприятий, направленных на недопущение возможных беспорядков и погромов, а также дестабилизации обстановки.

«МВД РК призывает жителей города воздержаться от провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции», — заверили в МВД РК.

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