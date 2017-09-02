В результате потасовки в «Абу-Даби Плаза» никто не пострадал — МВД РК

«В 20.35 на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» произошла небольшая потасовка между работниками из Индии и казахами. Конфликт произошел из-за отказа охраны выпускать из расположения объекта работника из Индии в нетрезвом состоянии. Далее он позвал своих соотечественников и они избили охранника, местные работники заступились за него, в результате произошла драка, в которой участвовало около 30 человек, — сообщил Алмас Садубаев.