Колумбийские повстанцы заявили об убийстве российского гражданина
Колумбийская группировка ELN признала убийство гражданина России Арсена Восканяна. Представитель боевиков заявил, что он погиб при попытке бегства.
Колумбийская группировка ELN признала убийство гражданина России Арсена Восканяна. Представитель боевиков заявил, что он погиб при попытке бегства.
В интервью агентству Reuters боевик ELN заявил, что находившийся в заложниках с ноября 2016 года Восканян был убит при попытке бегства еще в апреле. Якобы он захватил гранату и в результате был застрелен. «Граната взорвалась, несколько наших получили ранения. Он попытался убежать, но был убит», — заявил представитель группировки, представившийся как Йерсон. Последний назвал себя командиром «Фронта имени Эрнесто Че Гевары».
Информацию о смерти Восканяна подтвердил и еще один источник Reuters.
Несколько месяцев назад ELN утверждала, что Восканяну удалось сбежать, когда боевики пытались доставить его в местное представительство Красного креста. Тогда экстремисты утверждали, что при побеге Восканян убил нескольких мятежников.
Левацкая ELN, признанная террористической группировкой в ЕС и США, неоднократно брала в заложники иностранных граждан, требуя за них выкуп. Боевики заявляют, что это единственный способ прокормить себя, требуя в качестве условия мирного урегулирования постоянные субсидии со стороны государства. Как отмечает Reuters, смерть россиянина может затруднить продолжение переговоров, которые проходят в столице Эквадора Кито.
В прошлом году соглашение о прекращении огня с правительством Колумбии подписала самая крупная группировка мятежников — FARC, ответственная за гибель десятков тысяч людей.