Волнения и массовая драка на стройке Астаны: кто, как и почему
СТАНА, 3 сен — Sputnik. Потасовка на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» столицы наделала много шума в традиционно тихий вечер выходного дня.
СТАНА, 3 сен — Sputnik. Потасовка на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» столицы наделала много шума в традиционно тихий вечер выходного дня.
Сначала стало известно о перекрытии дорог на пересечении улиц Алматы и Туркестан на левобережье Астаны. Прохожих и автомобили не пропускали через дорогу, объясняя это требованиями безопасности. На место прибыли машины скорой помощи, пожарные, а затем и бойцы спецназа.
На улицах становилось все больше любопытных прохожих, некоторые из них снимали происходящее на телефон, несмотря на просьбы стражей порядка не делать этого.
Полиция не применяла силовых мер в отношении собравшихся, но настоятельно просила всех разойтись. Однако безуспешно: некоторые скопившиеся на перекрестке люди пытались прорваться через оцепление полиции и отказывались покидать места наблюдения.
Бытовой конфликт
Как позже объяснили в МВД, причиной оцепления стала потасовка на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза». Участниками конфликта стали рабочие из Индии и местные служащие.
Драка произошла
После случившегося на место приехал посол Индии в Казахстане, представители компании, акимата и правоохранительных органов. В акимате рассказали, что конфликт исчерпан. В городском ДВД подчеркнули, что конфликт носит бытовой характер.
Позже в соцсетях появилось видео того, как аким Астаны Асет Исекешев успокаивает взволнованную толпу, требующую подробностей произошедшего.
Не верить слухам
Полиция призвала столичных жителей воздержаться от «провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи». Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции, добавили в МВД. Там рассказали, что проведены мероприятия для недопущения возможных беспорядков и погромов.
Позже в полиции рассказали, что пострадавших и погибших в результате драки нет. Там сообщили о том, что два человека получили легкие ссадины.