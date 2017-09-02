Волнения и массовая драка на стройке Астаны: кто, как и почему

Источник: Sputniknews.kz

Сначала стало известно о перекрытии дорог на пересечении улиц Алматы и Туркестан на левобережье Астаны. Прохожих и автомобили не пропускали через дорогу, объясняя это требованиями безопасности. На место прибыли машины скорой помощи, пожарные, а затем и бойцы спецназа.

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На улицах становилось все больше любопытных прохожих, некоторые из них снимали происходящее на телефон, несмотря на просьбы стражей порядка не делать этого.

Полиция не применяла силовых мер в отношении собравшихся, но настоятельно просила всех разойтись. Однако безуспешно: некоторые скопившиеся на перекрестке люди пытались прорваться через оцепление полиции и отказывались покидать места наблюдения.

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Бытовой конфликт

Как позже объяснили в МВД, причиной оцепления стала потасовка на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза». Участниками конфликта стали рабочие из Индии и местные служащие.

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Драка произошла из-за того, что охрана отказалась выпускать с объекта пьяного работника из Индии. Иностранец позвал своих соотечественников, которые избили охранника. В ответ местные работники заступились за охранника. Результатом этого стала драка с участием около трех десятков человек, которая произошла на контроль-пропускном пункте строящегося комплекса.

После случившегося на место приехал посол Индии в Казахстане, представители компании, акимата и правоохранительных органов. В акимате рассказали, что конфликт исчерпан. В городском ДВД подчеркнули, что конфликт носит бытовой характер.

Позже в соцсетях появилось видео того, как аким Астаны Асет Исекешев успокаивает взволнованную толпу, требующую подробностей произошедшего.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYjIg96Bdpf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вот эта выдержка у Асета Исекешова ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ??© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-02T18:37:32+00:00">Sep 2, 2017 at 11:37am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Не верить слухам

Полиция призвала столичных жителей воздержаться от «провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи». Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции, добавили в МВД. Там рассказали, что проведены мероприятия для недопущения возможных беспорядков и погромов.