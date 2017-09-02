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2 сентября, источник: Sputniknews.kz

Волнения и массовая драка на стройке Астаны: кто, как и почему

СТАНА, 3 сен — Sputnik. Потасовка на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» столицы наделала много шума в традиционно тихий вечер выходного дня.

Источник: Sputniknews.kz

Сначала стало известно о перекрытии дорог на пересечении улиц Алматы и Туркестан на левобережье Астаны. Прохожих и автомобили не пропускали через дорогу, объясняя это требованиями безопасности. На место прибыли машины скорой помощи, пожарные, а затем и бойцы спецназа.

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На улицах становилось все больше любопытных прохожих, некоторые из них снимали происходящее на телефон, несмотря на просьбы стражей порядка не делать этого.

Полиция не применяла силовых мер в отношении собравшихся, но настоятельно просила всех разойтись. Однако безуспешно: некоторые скопившиеся на перекрестке люди пытались прорваться через оцепление полиции и отказывались покидать места наблюдения.

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Бытовой конфликт

Как позже объяснили в МВД, причиной оцепления стала потасовка на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза». Участниками конфликта стали рабочие из Индии и местные служащие.

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Драка произошла из-за того, что охрана отказалась выпускать с объекта пьяного работника из Индии. Иностранец позвал своих соотечественников, которые избили охранника. В ответ местные работники заступились за охранника. Результатом этого стала драка с участием около трех десятков человек, которая произошла на контроль-пропускном пункте строящегося комплекса.

После случившегося на место приехал посол Индии в Казахстане, представители компании, акимата и правоохранительных органов. В акимате рассказали, что конфликт исчерпан. В городском ДВД подчеркнули, что конфликт носит бытовой характер.

Позже в соцсетях появилось видео того, как аким Астаны Асет Исекешев успокаивает взволнованную толпу, требующую подробностей произошедшего.

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Не верить слухам

Полиция призвала столичных жителей воздержаться от «провокаций, непродуманных действий, не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи». Ситуация полностью разрешена и находится под контролем полиции, добавили в МВД. Там рассказали, что проведены мероприятия для недопущения возможных беспорядков и погромов.

Позже в полиции рассказали, что пострадавших и погибших в результате драки нет. Там сообщили о том, что два человека получили легкие ссадины.

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