На фестивале во Франции в результате удара молнии пострадали 15 человек
На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, 60 пожарных, а также сотрудники жандармерии.
На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, 60 пожарных, а также сотрудники жандармерии.
ТАСС, 3 сентября. По меньшей мере 15 гостей музыкального фестиваля Vieux Canal, проходящего на
По его данным, инцидент произошел в субботу около 16:00 по местному времени (17:00 мск) в коммуне Азрай во время проходившего там фестиваля. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, 60 пожарных, а также сотрудники жандармерии.
По информации телеканала BFM, в связи с инцидентом все намеченные на субботний вечер в рамках фестиваля выступления были отменены.
Фестиваль Vieux Canal начался 1 сентября. Мероприятие проходит в коммуне ежегодно уже пять лет и служит площадкой для выступлений молодых талантов.