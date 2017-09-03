Ураган «Харви» повредил 13 объектов с токсичными отходами в Техасе

Ведомство отмечает, что пока невозможно полностью оценить влияние повреждений на окружающую среду региона. EPA смогло узнать о повреждениях с помощью снимков с воздуха. Специалисты отсмотрели всего два объекта из 13. По данным агентства, ни один из объектов не нуждается в экстренных мерах. Инспекция 11 объектов пройдет, когда сойдет паводок.