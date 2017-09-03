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04:22 (мск), источник: Известия

Ураган «Харви» повредил 13 объектов с токсичными отходами в Техасе

После урагана «Харви» в Техасе были затоплены или частично повреждены 13 объектов с высокотоксичными отходами, сообщает Агентство по защите окружающей среды США (EPA).

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Ведомство отмечает, что пока невозможно полностью оценить влияние повреждений на окружающую среду региона. EPA смогло узнать о повреждениях с помощью снимков с воздуха. Специалисты отсмотрели всего два объекта из 13. По данным агентства, ни один из объектов не нуждается в экстренных мерах. Инспекция 11 объектов пройдет, когда сойдет паводок.

«Команды сейчас находятся на месте, чтобы определить возможный ущерб (другим 11) объектам, как только сойдет паводок и сотрудники смогут безопасно попасть на объекты», — сообщает ведомство.

Напомним, ураган «Харви» стал самым разрушительным на территории США за последние 12 лет. Жертвами стихии стали 47 человек.

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