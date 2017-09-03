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07:22 (мск), источник: Nur.kz

Конфликт в «Абу-Даби Плаза»: что произошло в Астане ночью

Драка с индийцами, 41 задержанный, ОМОН и ажиотаж в сети.

Источник: Nur.kz

Сегодня ночью на левобережье Астаны случились беспорядки, которые не на шутку напугали астанчан — из-за потасовки индийских и казахстанских рабочих были перекрыты улицы и пригнан ОМОН с дубинками, есть задержанные. Как это было, расскажет NUR.KZ.

Информация о беспорядках появилась от очевидцев — они снимали на видео, как на левом берегу Астаны полиция перекрыла улицы Алматы и Туркестан. Туда пригнали скорую помощь, пожарную машину и два автобуса полицейских.

Слышны были шум и крики. Стали собираться толпы любопытных — многих астанчан не волновал запрет полиции на проезд и проход по улицам.

«Каждый считал своим долгом проехать под запрет, мешая работе полиции. Так же делали и пешеходы-зеваки, каждый второй говорил: «Я живу вон там, пропусти».

Им объясняли, что надо пройти через двор в целях безопасности, но некоторые личности прям настырно пытались пробиться вперед, — рассказывают жители ближайших домов.

Очевидцы говорили о чем-то «наподобие забастовки», позже появилась информация о драке рабочих из строящегося «Абу-Даби Плаза» в Астане. На одном из размещенных очевидцем видео явно слышны выстрелы.

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Даурен Абаев оперативно прокомментировал случившееся. Он подтвердил, что между иностранными рабочими объекта «Абу-Даби Плаза» и сотрудниками охранного агентства произошел бытовой конфликт.

Аким Астаны Асет Исекешев поспешил заверить астанчан, что конфликт уже исчерпан — он лично приехал на место случившегося и поговорил с народом. Астанчане встретили его одобрительным свистом, слышались даже аплодисменты и крики «красавчик».

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Подробности сообщили в МВД. Потасовка случилась на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» — в ней участвовали рабочие из Индии и местные казахстанские работники. В 20.35 местная охрана отказалась выпускать из расположения пьяного индийского рабочего. Затем он позвал «в помощь» своих соотечественников — вместе они избили охранника. За избитого заступились местные казахстанские рабочие — случилась драка с участием порядка 30-ти человек. В МВД заверили, что пострадавших и погибших нет — двое получили ссадины. На место беспорядков прибыл посол Индии, представители местной власти и строительной компании.

К двум часам ночи задержаны 41 человек.

ОМОН простоял на улицах Астаны до двух часов ночи — после полуночи по улице Алматы полиция повела группу людей. В Генпрокуратуре заявили о том, что задержан 41 человек — иностранцев среди них нет.

«41 гражданин Казахстана доставлен в подразделения органов полиции в нетрезвом состоянии для проведения проверки. Со стороны индийцев фактов нарушения общественного порядка допущено не было», — сообщил замгенпрокурора Андрей Лукин.

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Провокаторы еще несколько часов ходили по району.

«Службы по громкоговорителю на двух языках сообщали, чтобы люди расходились по домам. Но некоторые наши казахстанцы продолжали ходить по району и провоцировали, кричали “казактар, алга”, свистели ходили по округе. Кровь кипела и, видимо, хотели продолжения», — рассказали местные жители.

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