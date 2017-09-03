Конфликт в «Абу-Даби Плаза»: что произошло в Астане ночью

Источник: Nur.kz

Сегодня ночью на левобережье Астаны случились беспорядки, которые не на шутку напугали астанчан — из-за потасовки индийских и казахстанских рабочих были перекрыты улицы и пригнан ОМОН с дубинками, есть задержанные. Как это было, расскажет NUR.KZ.

Информация о беспорядках появилась от очевидцев — они снимали на видео, как на левом берегу Астаны полиция перекрыла улицы Алматы и Туркестан. Туда пригнали скорую помощь, пожарную машину и два автобуса полицейских.

Слышны были шум и крики. Стали собираться толпы любопытных — многих астанчан не волновал запрет полиции на проезд и проход по улицам.

«Каждый считал своим долгом проехать под запрет, мешая работе полиции. Так же делали и пешеходы-зеваки, каждый второй говорил: «Я живу вон там, пропусти».

Им объясняли, что надо пройти через двор в целях безопасности, но некоторые личности прям настырно пытались пробиться вперед, — рассказывают жители ближайших домов.

Очевидцы говорили о чем-то «наподобие забастовки», позже появилась информация о драке рабочих из строящегося «Абу-Даби Плаза» в Астане. На одном из размещенных очевидцем видео явно слышны выстрелы.

Даурен Абаев оперативно прокомментировал случившееся. Он подтвердил, что между иностранными рабочими объекта «Абу-Даби Плаза» и сотрудниками охранного агентства произошел бытовой конфликт.

Аким Астаны Асет Исекешев поспешил заверить астанчан, что конфликт уже исчерпан — он лично приехал на место случившегося и поговорил с народом. Астанчане встретили его одобрительным свистом, слышались даже аплодисменты и крики «красавчик».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BYjIg96Bdpf/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Вот эта выдержка у Асета Исекешова ?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by ??© ZTB.KZ 2017 (@ztb_video) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-09-02T18:37:32+00:00">Sep 2, 2017 at 11:37am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Подробности сообщили в МВД. Потасовка случилась на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» — в ней участвовали рабочие из Индии и местные казахстанские работники. В 20.35 местная охрана отказалась выпускать из расположения пьяного индийского рабочего. Затем он позвал «в помощь» своих соотечественников — вместе они избили охранника. За избитого заступились местные казахстанские рабочие — случилась драка с участием порядка 30-ти человек. В МВД заверили, что пострадавших и погибших нет — двое получили ссадины. На место беспорядков прибыл посол Индии, представители местной власти и строительной компании.

К двум часам ночи задержаны 41 человек.

ОМОН простоял на улицах Астаны до двух часов ночи — после полуночи по улице Алматы полиция повела группу людей. В Генпрокуратуре заявили о том, что задержан 41 человек — иностранцев среди них нет.

«41 гражданин Казахстана доставлен в подразделения органов полиции в нетрезвом состоянии для проведения проверки. Со стороны индийцев фактов нарушения общественного порядка допущено не было», — сообщил замгенпрокурора Андрей Лукин.

Провокаторы еще несколько часов ходили по району.