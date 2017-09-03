Конфликт в «Абу-Даби Плаза»: что произошло в Астане ночью
Драка с индийцами, 41 задержанный, ОМОН и ажиотаж в сети.
Драка с индийцами, 41 задержанный, ОМОН и ажиотаж в сети.
Сегодня ночью на левобережье Астаны случились беспорядки, которые не на шутку напугали астанчан —
Информация о беспорядках появилась от очевидцев — они снимали на видео, как на левом берегу Астаны полиция перекрыла улицы Алматы и Туркестан. Туда пригнали скорую помощь, пожарную машину и два автобуса полицейских.
Слышны были шум и крики. Стали собираться толпы любопытных — многих астанчан не волновал запрет полиции на проезд и проход по улицам.
«Каждый считал своим долгом проехать под запрет, мешая работе полиции. Так же делали и
Им объясняли, что надо пройти через двор в целях безопасности, но некоторые личности прям настырно пытались пробиться вперед, — рассказывают жители ближайших домов.
Очевидцы говорили о
Даурен Абаев оперативно прокомментировал случившееся. Он подтвердил, что между иностранными рабочими объекта «Абу-Даби Плаза» и сотрудниками охранного агентства произошел бытовой конфликт.
Аким Астаны Асет Исекешев поспешил заверить астанчан, что конфликт уже исчерпан — он лично приехал на место случившегося и поговорил с народом. Астанчане встретили его одобрительным свистом, слышались даже аплодисменты и крики «красавчик».
Подробности сообщили в МВД. Потасовка случилась на территории строящегося комплекса «Абу-Даби Плаза» — в ней участвовали рабочие из Индии и местные казахстанские работники. В 20.35 местная охрана отказалась выпускать из расположения пьяного индийского рабочего. Затем он позвал «в помощь» своих соотечественников — вместе они избили охранника. За избитого заступились местные казахстанские рабочие — случилась драка с участием порядка 30-ти человек. В МВД заверили, что пострадавших и погибших нет — двое получили ссадины. На место беспорядков прибыл посол Индии, представители местной власти и строительной компании.
К двум часам ночи задержаны 41 человек.
ОМОН простоял на улицах Астаны до двух часов ночи — после полуночи по улице Алматы полиция повела группу людей. В Генпрокуратуре заявили о том, что задержан 41 человек — иностранцев среди них нет.
«41 гражданин Казахстана доставлен в подразделения органов полиции в нетрезвом состоянии для проведения проверки. Со стороны индийцев фактов нарушения общественного порядка допущено не было», — сообщил замгенпрокурора Андрей Лукин.
Провокаторы еще несколько часов ходили по району.
«Службы по громкоговорителю на двух языках сообщали, чтобы люди расходились по домам. Но некоторые наши казахстанцы продолжали ходить по району и провоцировали, кричали “казактар, алга”, свистели ходили по округе. Кровь кипела и, видимо, хотели продолжения», — рассказали местные жители.
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