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09:24 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

Погибли 2 человека.

Вчера около посёлка Ягодный в аварии на железнодорожных путях погибли 2 человека.

«Мужчина за рулём Mazda MPV на большой скорости пытался зайти в поворот перед переездом и не вписался в него. В итоге автомобиль слетел с проезжей части, снёс светофор, заехал на насыпь и перелетел через железнодорожные пути», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы рассказали, что вызванные к месту происшествия спасатели вытащили зажатого в салоне мужчину. Но он и его пассажирка погибли на месте. На месте работали сотрудники полиции, ДТП и скорой помощи.

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