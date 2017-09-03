Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области

«Мужчина за рулём Mazda MPV на большой скорости пытался зайти в поворот перед переездом и не вписался в него. В итоге автомобиль слетел с проезжей части, снёс светофор, заехал на насыпь и перелетел через железнодорожные пути», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».