Прокуратура начала проверку по 20-ти случаям гастроэнтерита в Иркутском кадетском корпусе

Источник: IrkutskMedia.ru

Прокуратура Свердловского района Иркутска начала проверку по факту 20-ти случаев гастроэнтерита в Иркутском кадетском корпусе. Ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых уполномоченными органами, находятся на контроле областной прокуратуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

12 детей госпитализированы с пищевым отравлением в Иркутском кадетском корпусе.

Напомним, что массовое пищевое отравление произошло в Иркутском кадетском корпусе. 20-ти воспитанникам учреждения был поставлен диагноз гастроэнтерит. 12 детей были госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. В настоящее время специалистами Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по данному факту проводится эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия.