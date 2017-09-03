Прокуратура начала проверку по 20-ти случаям гастроэнтерита в Иркутском кадетском корпусе
Результаты мероприятий находятся на контроле.
Результаты мероприятий находятся на контроле.
Прокуратура Свердловского района Иркутска начала проверку по факту 20-ти случаев гастроэнтерита в Иркутском кадетском корпусе. Ход и результаты проверочных мероприятий, проводимых уполномоченными органами, находятся на контроле областной прокуратуры. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
12 детей госпитализированы с пищевым отравлением в Иркутском кадетском корпусе.
Напомним, что массовое пищевое отравление произошло в Иркутском кадетском корпусе. 20-ти воспитанникам учреждения был поставлен диагноз гастроэнтерит. 12 детей были госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу. В настоящее время специалистами Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области по данному факту проводится эпидемиологическое расследование, организованы противоэпидемические и профилактические мероприятия.
Директор Иркутского кадетского корпуса издал приказ о проведении служебного расследования по факту массового заболевания детей. В настоящее время из 20-ти воспитанников учреждения обратившихся за медпомощью, 19 госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную клиническую больницу.