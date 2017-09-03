20-летний водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Ангарске

20-летний водитель ВАЗа насмерть сбил 37-летнего пешехода в микрорайоне Китой в Ангарске и скрылся с места происшествия, накануне 1 сентября. Правоохранители по горячим следам задержали правонарушителя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло около девяти вечера в районе дома № 23 по улице Партизанская.

«Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке машины, благодаря слаженным действиям дорожных полицейских и сотрудников уголовного розыска предполагаемый виновник был задержан. Злоумышленник управлял автомобилем ВАЗ-21043 без водительских прав», — сообщили в пресс-службе.