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20:20 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

20-летний водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Ангарске

Злоумышленника задержали.

20-летний водитель ВАЗа насмерть сбил 37-летнего пешехода в микрорайоне Китой в Ангарске и скрылся с места происшествия, накануне 1 сентября. Правоохранители по горячим следам задержали правонарушителя. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

ДТП произошло около девяти вечера в районе дома № 23 по улице Партизанская.

«Несмотря на то, что отсутствовали данные о водителе и марке машины, благодаря слаженным действиям дорожных полицейских и сотрудников уголовного розыска предполагаемый виновник был задержан. Злоумышленник управлял автомобилем ВАЗ-21043 без водительских прав», — сообщили в пресс-службе.

Проводится проверка.

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