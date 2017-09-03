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07:28 (мск), источник: Tengrinews

Инцидент с иностранными рабочими в Астане: 8 человек доставлены в УВД

После инцидента с иностранными рабочими в Астане 8 человек были доставлены в УВД, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

Источник: Tengrinews

Напомним, 2 сентября около 21.00 часов между сотрудниками охранной компании и иностранными рабочими (граждане Индии) произошел бытовой конфликт на контрольно-пропускном пункте строительной площадки «Абу-даби Плаза». На место происшествия прибыли представители государственных структур и правоохранительных органов. Оперативно принятыми мерами инцидент был локализован.

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«Однако ряд граждан, нарушая общественный порядок, пытались дестабилизировать обстановку. Прокурором района “Есиль” было сделано официальное предупреждение об ответственности за нарушение правопорядка. Несмотря на предупреждение граждане, не подчиняясь законным требованиям правоохранительных органов, продолжали нарушать общественный порядок. В целях предотвращения противоправных действий группа правонарушителей для проверки и установления личностей доставлены в УВД района “Есиль”, где в отношении 8 лиц приняты меры административного характера, возбуждено административное производство, материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в административный суд. Остальные задержанные после проведения профилактических бесед отпущены», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате потасовки двое граждан Индии с ушибами и телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

«Граждан просим не распространять недостоверную информацию и разного рода слухи. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность (ст. 274 УК РК)», — напомнили в ведомстве.

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