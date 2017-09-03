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07:28 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Во Франкфурте объявлена крупнейшая эвакуация из-за бомбы времен войны

В немецком Франкфурте-на-Майне объявили крупнейшую за всю послевоенную историю Германии эвакуацию из-за обнаруженной в городе полуторатонной британской бомбы времен Второй мировой войны.

Источник: AP 2017

Ожидается, что всего будут эвакуированы около 65 тысяч человек, в том числе персонал и пациенты двух больниц. В частности, 100 пациентов уже переведены в другие медицинские учреждения, в их числе оказались даже пациенты реанимации.

Также эвакуация затронет 20 домов престарелых, оперный театр и здание центробанка Германии, известного также как Бундесбанк, в котором хранится половина всего золотого запаса страны.

Эвакуация объявлена на время операции по ликвидации бомбы. В ее ходе саперы планируют провести управляемый подрыв боеприпаса, который, по их словам, обладает такой мощностью, что может уничтожить целую улицу.

Жителям предписано покинуть свои дома в воскресенье в восемь часов утра по местному времени (девять утра по Москве) и не возвращаться до окончания операции, которая, как ожидается, продлится около 12 часов.

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После эвакуации районы, в которых она объявлена, будут патрулировать полицейские вертолеты, оборудованные тепловизорами для поиска решивших остаться в районе операции людей. Всех, кого там найдут, полиция пообещала задержать.

Чтобы свести к минимуму неудобства для населения, городские власти организовали несколько пунктов, где эвакуированные жители смогут переждать операцию. Кроме того, многие музеи пообещали бесплатно впускать всех желающих.

Эвакуации населения из-за обнаружения неразорвавшихся авиабомб времен войны производятся в Германии регулярно — так, 2 сентября 22 тысячи человек эвакуировали в Кобленце. Однако эвакуация во Франкфурте станет крупнейшей на данный момент.

Во время Второй мировой войны авиация союзников сбросила на Германию около полутора миллионов тонн бомб. Многие из них были оснащены ненадежными взрывателями и не взорвались до сих пор.

В связи с этим в Германии до сих пор находят тысячи неразорвавшихся авиабомб. Эта проблема стоит в стране настолько остро, что власти даже создали для ликвидации таких боеприпасов отдельную саперную службу.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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