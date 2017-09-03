Женщину насмерть сбили на Капшагайской трассе
Вечером 2 сентября пытавшаяся перебежать дорогу женщина погибла под колесами авто, сообщает patrul.kz.
Вечером 2 сентября пытавшаяся перебежать дорогу женщина погибла под колесами авто, сообщает patrul.kz.
На 20 км трассы Алматы — Капшагай близ поворота на поселок Ынтымак под колеса микроавтобуса Toyota Town Ace попала женщина 1969 года рождения. По предварительной информации, она перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель двигавшейся по правой полосе машины успел заметить пешехода и притормозил, а ехавший по крайней левой не смог предотвратить наезд и сбил женщину на полном ходу.
От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения. Она умерла до приезда медиков На месте аварии остался длинный след от торможения — около 70 метров, что свидетельствует о большой скорости двигавшегося транспортного средства.