Женщину насмерть сбили на Капшагайской трассе

На 20 км трассы Алматы — Капшагай близ поворота на поселок Ынтымак под колеса микроавтобуса Toyota Town Ace попала женщина 1969 года рождения. По предварительной информации, она перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель двигавшейся по правой полосе машины успел заметить пешехода и притормозил, а ехавший по крайней левой не смог предотвратить наезд и сбил женщину на полном ходу.