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07:24 (мск), источник: 365info.kz

Женщину насмерть сбили на Капшагайской трассе

Вечером 2 сентября пытавшаяся перебежать дорогу женщина погибла под колесами авто, сообщает patrul.kz.

Источник: 365info.kz

На 20 км трассы Алматы — Капшагай близ поворота на поселок Ынтымак под колеса микроавтобуса Toyota Town Ace попала женщина 1969 года рождения. По предварительной информации, она перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель двигавшейся по правой полосе машины успел заметить пешехода и притормозил, а ехавший по крайней левой не смог предотвратить наезд и сбил женщину на полном ходу.

От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения. Она умерла до приезда медиков На месте аварии остался длинный след от торможения — около 70 метров, что свидетельствует о большой скорости двигавшегося транспортного средства.

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