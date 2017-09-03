В Приморье почувствовали землетрясение, всполошившее Японию
Подземные толчки, произошедшие в разных районах Приморья, встревожили жителей края, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Подземные толчки, произошедшие в разных районах Приморья, встревожили жителей края, об этом сообщает ИА «Deita.ru».
Как рассказали очевидцы, толчки ощущались в бухте Витязь, а также в районе Второй речки.
По мнению японцев, КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету, ядерное испытание.
На территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.
Виктор Бруевич.