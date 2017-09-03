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07:51 (мск), источник: ДЕЙТА

В Приморье почувствовали землетрясение, всполошившее Японию

Подземные толчки, произошедшие в разных районах Приморья, встревожили жителей края, об этом сообщает ИА «Deita.ru».

Как рассказали очевидцы, толчки ощущались в бухте Витязь, а также в районе Второй речки.

По мнению японцев, КНДР могла осуществить новое, уже шестое по счету, ядерное испытание.

На территории КНДР было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, что может свидетельствовать о подземном ядерном испытании.

В Приморье же очевидцы рассказывают о подземных толчках магнитудой в 3 балла. Информация о произошедшем уточняется в МЧС.

Виктор Бруевич.

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