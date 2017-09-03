Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН

Источник: РИА Новости

«Это является абсолютно непростительным», — цитирует телеканал NHK заявление Коно после заседания совета безопасности Японии.

«Мы намерены координировать свои действия с соответствующими странами в целях срочного созыва Совета безопасности ООН», — подчеркнул глава японского МИД.

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По данным Корейского метеорологического агентства, подземные толчки магнитудой 5,6 были зафиксированы около 12.30 по местному времени (06.30 мск) в районе города Кильчжу провинции Хамгён-Пукто, где расположен северокорейский ядерный полигон Пхунгери. Очаг землетрясения залегал у поверхности земли.

Правительства Японии и Южной Кореи провели экстренные заседания Совета безопасности стран. Военные Южной Кореи подтвердили искусственное землетрясение у ядерного полигона КНДР Пхунгери и ведут сбор информации. Правительство Японии полагает, что КНДР провело очередное ядерное испытание, заявил журналистам глава японского МИД Таро Коно по итогам заседания Совета безопасности страны.