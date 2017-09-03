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09:23 (мск), источник: Sputniknews.kz

Отвалившееся на ходу колесо спровоцировало массовое ДТП в Алматы

На улице Саина образовался огромный затор из-за трех ДТП с участием 11 автомашин.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 3 сен — Sputnik. Три крупные аварии с участием в общей сложности 11 автомобилей произошли на одном участке в Алматы и образовали огромный затор, сообщает Sputnik Казахстан.

Тройное ДТП произошло по улице Саина под мостом Шаляпина в воскресенье, 3 сентября.

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У микроавтобуса Volkswagen прямо на ходу оторвало колесо и водитель остановился, чтобы исправить ситуацию. Массовое ДТП.

В это время в этом же направлении двигались автомобили Chevrolet и Daewoo Matiz, когда они поравнялись со сломанным микроавтобусом, между ними попытался протиснуться Mitsubishi Galant.

Как утверждают очевидцы, водитель Mitsubishi Galant несмотря на опасность аварии, демонстрировал довольно неадекватную езду. Он гнал, ехал без номеров и опасно маневрировал, что в итоге и спровоцировало ДТП, в результате которого были госпитализированы две девушки — водитель Daewoo Matiz и ее пассажирка. Обеих девушек госпитализировали в больницу.

Из-за этого тройного ДТП по улице Саина образовалась огромная пробка и, так эта улица скоростная, не все автомобили успевали вовремя затормозить. Следующая авария случилась буквально через несколько минут. Автоледи за рулем Mercedes, не успев затормозить, столкнулась сначала с Toyota Carina, а затем с Lexus ES300.

Чуть позже случилась еще одна авария. Водитель LADA Granta, также как и автоледи за рулем Mercedes, собрал в аварии еще 4 автомобиля — Mercedes-Benz Е-класса, Toyota Camry и Nissan Primera.

Всего в массовом ДТП пострадали 11 автомобилей.

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