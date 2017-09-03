КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы

Источник: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Северная Корея заявила об испытании водородной бомбы. Об этом сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап». По его информации, северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло «полностью успешно».

В Пхеньяне пояснили, что испытанное устройство может быть установлено в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Читайте также Япония выступила за срочный созыв Совбеза ООН

Несколькими часами ранее официальные северокорейские СМИ передали, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел разработанный северокорейскими учеными водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Сегодня военные Южной Кореи зарегистрировали на полуострове необычную сейсмическую активность и предположили, что это могли быть очередные, шестые по счету, ядерные испытания КНДР. «Искусственные подземные толчки» магнитудой 5,6 были зарегистрированы в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб.

Сейсмологи Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили «Интерфаксу», что зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3. По их информации, толчки произошли в северо-восточной части КНДР.