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10:39 (мск), источник: Интерфакс

КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы

Согласно сообщению официальных СМИ КНДР, боезаряд может быть установлен на баллистическую ракету.

Источник: Reuters

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU — Северная Корея заявила об испытании водородной бомбы. Об этом сообщает южнокорейское информагентство «Рёнхап». По его информации, северокорейское телевидение сообщило, что испытание прошло «полностью успешно».

В Пхеньяне пояснили, что испытанное устройство может быть установлено в качестве боеголовки на межконтинентальную баллистическую ракету.
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Несколькими часами ранее официальные северокорейские СМИ передали, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел разработанный северокорейскими учеными водородный боезаряд, который достаточно компактен для установки на межконтинентальную баллистическую ракету.

Сегодня военные Южной Кореи зарегистрировали на полуострове необычную сейсмическую активность и предположили, что это могли быть очередные, шестые по счету, ядерные испытания КНДР. «Искусственные подземные толчки» магнитудой 5,6 были зарегистрированы в районе полигона Пунгери, на котором КНДР обычно проводит испытание ядерных бомб.

Сейсмологи Камчатского филиала Геофизической службы РАН сообщили «Интерфаксу», что зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,3. По их информации, толчки произошли в северо-восточной части КНДР.

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С 2006 году КНДР провела пять ядерных испытаний, два из них в прошлом году. За это Совет Безопасности ООН принял санкции против Северной Кореи, пытаясь вынудить ее отказаться от разработки ядерного оружия.

КНДР успешно испытала водородную бомбу
Во время загрузки произошла ошибка.
10:27 (мск)© Ньюстюб
7 комментариевк этой статье
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Комментарии7
Комментарии
7
Андрей Волхонский
Ничего, что это рядом с границей России? Ничего, что это радиация? Не, костенкам все равно, они в москве за денежку комментарии строчат, им все равно, что...
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