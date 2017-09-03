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10:33 (мск), источник: Kazinform

Сбежавшие из дома влюбленные подростки из Абая найдены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Подростки из Абая Карагандинской области — 13-летняя Анастасия Курчатова и 17-летний Александр Гольцов, которые сбежали из дома 29 августа, найдены, передает nv.kz.

Источник: Kazinform

«Волонтеры, полиция и родители Насти искали ребят днем и ночью. Сегодняшнюю ночь провели в поселке Пикет. Несмотря на отсутствие продовольствия, бензина и на сложнейшие условия поиска, ребят нашли», — сообщает издание.

Влюблённые подростки сбежали из дома, где им мешали родители. По словам родственников девочки, Настя познакомилась с парнем всего три недели назад.

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