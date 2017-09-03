Сбежавшие из дома влюбленные подростки из Абая найдены

«Волонтеры, полиция и родители Насти искали ребят днем и ночью. Сегодняшнюю ночь провели в поселке Пикет. Несмотря на отсутствие продовольствия, бензина и на сложнейшие условия поиска, ребят нашли», — сообщает издание.

Влюблённые подростки сбежали из дома, где им мешали родители. По словам родственников девочки, Настя познакомилась с парнем всего три недели назад.