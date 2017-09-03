В Омской области из детдома сбежали двое подростков

Пропажу двух воспитанников детского дома в Исилькульском районе обнаружили вчера, 2 сентября. В полицию обращение поступило в 18:30.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, пропали двое детей, 2001 и 2002 года рождения, Иван Старостин и Александр Вирт.

Оба юноши выглядят на 16 лет. Иван Старостин блондин с оттопыренными ушами, рост мальчика — 155−160 см. Был одет в розовую футболку, спортивные штаны серого цвета и белые кеды. У Александра волосы темные, вытянутое лицо. Рост подростка — 160−165 см, был одет в черные шорты, черную футболку, темные кроссовки.