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11:11 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области из детдома сбежали двое подростков

Юношей разыскивает полиция.

Пропажу двух воспитанников детского дома в Исилькульском районе обнаружили вчера, 2 сентября. В полицию обращение поступило в 18:30.

По данным пресс-службы УМВД России по Омской области, пропали двое детей, 2001 и 2002 года рождения, Иван Старостин и Александр Вирт.

Оба юноши выглядят на 16 лет. Иван Старостин блондин с оттопыренными ушами, рост мальчика — 155−160 см. Был одет в розовую футболку, спортивные штаны серого цвета и белые кеды. У Александра волосы темные, вытянутое лицо. Рост подростка — 160−165 см, был одет в черные шорты, черную футболку, темные кроссовки.

На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав территориального подразделения. Ориентировка на подростков направлена во все отделы полиции. Омичей, которые что-либо знают о местонахождении юношей, просят позвонить по телефону: 79−32−04.

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