В Омской области из детдома сбежали двое подростков
Юношей разыскивает полиция.
Юношей разыскивает полиция.
Пропажу двух воспитанников детского дома в Исилькульском районе обнаружили вчера, 2 сентября. В полицию обращение поступило в 18:30.
По данным
Оба юноши выглядят на 16 лет. Иван Старостин блондин с оттопыренными ушами, рост мальчика — 155−160 см. Был одет в розовую футболку, спортивные штаны серого цвета и белые кеды. У Александра волосы темные, вытянутое лицо. Рост подростка — 160−165 см, был одет в черные шорты, черную футболку, темные кроссовки.
На розыск несовершеннолетних ориентирован личный состав территориального подразделения. Ориентировка на подростков направлена во все отделы полиции. Омичей, которые