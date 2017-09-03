В одной из казанских квартир сотрудники МЧС поймали летучую мышь
(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В казанской квартире сотрудники МЧС поймали летучую мышь, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В казанской квартире сотрудники МЧС поймали летучую мышь, сообщили ИА «Татар-информ» в
Ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одну из квартир дома № 1/104 по Дубравной влетела летучая мышь.
Прибывшие на место сотрудники ЗПСО № 2 поймали животное и выпустили его на улицу.