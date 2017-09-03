Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Украина по закону может лишиться территорий в пользу РФ
Половина мужчин не знает, где находится вагина
Погибшие в Дагестане офицеры ФСБ оказались экс-сотрудниками СБУ
Украина отреагировала на слова главы ЕК о ее месте в ЕС и НАТО
Жириновский назвал три главные ошибки Путина
Королевская катастрофа20 лет назад, в ночь на 31 августа 1997 года, черный Mercedes на скорости около 180 км/ч врезался в стену тоннеля Альма в Париже. В машине находились принцесса Диана
45 лет Кэмерон Диаз: за что мы любим актрису
Риз Уизерспун с дочерью на премьере фильма «В гостях у Элис»
Полчища комаров атаковали автомобиль рыбака (и захватили его)
«Урал» 8х8: фото секретного армейского танковоза
«Абрамс» даже не полезет в бой»: СМИ о схватке с Т-90
СМИ: встреча Путина и Орбана грозит кошмаром ЕС
Маленькая грудь стала новым модным трендом
Не дать слабину: чем жертвуют российские спортсменки ради успеха
Алина Кабаева в чёрном прозрачном платье восхитила Сеть - СМИ
Волочкова посетила следователя в мини - СМИ
Гоулстон объяснил, почему американцы считают идиотами русских
"Очень страшно": Чулпан Хаматова о Серебренникове
Фоторепортажи
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
9Празднование Курбан-байрама
11:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

В одной из казанских квартир сотрудники МЧС поймали летучую мышь

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). В казанской квартире сотрудники МЧС поймали летучую мышь, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ночью на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что в одну из квартир дома № 1/104 по Дубравной влетела летучая мышь.

Прибывшие на место сотрудники ЗПСО № 2 поймали животное и выпустили его на улицу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В одной из казанских квартир сотрудники МЧС изловили летучую мышь
КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы
Ликвидирован последний очаг сопротивления ИГ в центральной Сирии
В МИД отреагировали на обыски российских загранучреждений в США
Арку Крымского моста показали с орбиты МКС (фото)
Умар Джабраилов списал инцидент со стрельбой на «нервный срыв»
В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников
Колумбийские повстанцы заявили об убийстве россиянина
Спорт
Сборная России по футболу сыграет с московским «Динамо» В первой после Кубка конфедераций игре главный тренер Станислав Черчесов проверит ближайший резерв национальной команды
Авто
Под Нижним Новгородом рабочие проложили дорогу «сквозь» дом (видео) Вернувшиеся с заработков хозяева разрушенного строения немало удивились
Hi-Tech
Конец эпохи смартфонов: названы основные причины Различные проблемы, которые препятствуют добыче этих ключевых полезных ископаемых, скорее всего, приведут к их глобальному дефициту в будущем
Кино
Галкин и Баста устроили «антибаттл» на «Первом канале» В первом выпуске программы «Сегодня вечером» новый ведущий сразится с наставником «Голоса» в рэп-поединке
Недвижимость
10 способов декорировать пустую стену
Скидки на новостройки достигли рекордной отметки
Рынок жилья Подмосковья находится на грани
Выбираем ванну: акрил, камень или чугун
Леди
Маленькая грудь стала новым модным трендом Пластические хирурги отмечают, что женщины все чаще выбирают размер поменьше.
Дети
Беременную Светлану Светикову довели до истерики Звезда мюзиклов рассказала о нападках.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь