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10:53 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи произошло несколько серьезных ДТП, два автомобиля сгорели

За сутки в Сочи произошло 3 серьезных ДТП. В результате несколько человек в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, 2 автомобиля сгорели.

В субботу на Дублере курортного проспекта загорелся автомобиль УАЗ «Патриот». 37-летний водитель получил ожоги и был доставлен в городскую больницу. Причины ДТП выясняются.

Ночью в поселке Эсто-Садок водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. По словам медиков, мужчина находившийся за рулем автомобиля отделался ушибами.

Утром в воскресенье в Адлерском районе недалеко от пансионата «Южный» произошла еще одна авария. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, врезался в ограждения на тротуаре, после машина начала гореть. Медики рассказали, что в итоге пострадали 6 человек. Двоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Причины ДТП выясняются.

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