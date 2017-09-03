В Сочи произошло несколько серьезных ДТП, два автомобиля сгорели

Ночью в поселке Эсто-Садок водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. По словам медиков, мужчина находившийся за рулем автомобиля отделался ушибами.

Утром в воскресенье в Адлерском районе недалеко от пансионата «Южный» произошла еще одна авария. По словам очевидцев, водитель иномарки не справился с управлением, врезался в ограждения на тротуаре, после машина начала гореть. Медики рассказали, что в итоге пострадали 6 человек. Двоих госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Причины ДТП выясняются.