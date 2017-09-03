Бездомный угрожал взорвать бомбу на Буюканах

Источник: Publika.md

На место прибыли полицейские, бойцы спецназа Fulger и парамедики SMURD. Спустя три часа переговоров, мужчину убедили выйти на поверхность.

Прохожие сообщили в полицию, что в канализационном колодце забаррикадировался мужчина, утверждавший, что у него есть автомат Калашникова.

«Обнаружили мужчину, который отказывался выйти на поверхность. Он грозился, что взорвёт бомбу. А когда приехавшие на место правоохранители вытащили его из колодца, он сообщил, что у него нет оружия и боеприпасов», — сказал полицейский Адриан Малик.

Извлекли мужчину на поверхность бойцы спецподразделения Fulger. Ему оказали медицинскую и психологическую помощь.

«Мужчину спасли, он получил необходимую медицинскую помощь. Теперь ведётся следствие».

По предварительной информации, мужчине 32 года, он бездомный. Он рассказал полицейским, что три года назад потерял документы. А в колодце спрятался несколько дней назад, после того, как поссорился со знакомыми.

За операцией наблюдали десятки прохожих.

«Человек забаррикадировался. Спецназ говорит, что он вооружён, но точно неизвестно».

«Говорят, что под тем мостом находится парень с гранатой и теперь его хотят выкурить с помощью газа».