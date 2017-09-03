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11:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

СКР возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Ан-2 в подмосковной Балашихе, где погибли два человека.

Источник: РИА "Новости"

Дело возбуждено по статье по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц), передает ТАСС.

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По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской, рассматривается две основные версии — ошибка пилота и неисправность воздушного судна.

Накануне в Балашихе во время авиашоу самолет Ан-2 на низкой высоте выполнял показательный полет. По данным организаторов авиашоу, самолет неожиданно потерял высоту и начал падать. Пилоту удалось увести машину от толпы. На борту находился один пилот, на пассажирском месте сидел летчик, не отвечавший за полет, оба погибли.

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