СКР возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-2 на авиашоу в Подмосковье

Дело возбуждено по статье по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного судна, повлекшее гибель двух и более лиц), передает ТАСС.

По словам представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елены Марковской, рассматривается две основные версии — ошибка пилота и неисправность воздушного судна.

Накануне в Балашихе во время авиашоу самолет Ан-2 на низкой высоте выполнял показательный полет. По данным организаторов авиашоу, самолет неожиданно потерял высоту и начал падать. Пилоту удалось увести машину от толпы. На борту находился один пилот, на пассажирском месте сидел летчик, не отвечавший за полет, оба погибли.