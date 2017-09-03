В Приморье в ДТП с автобусом погибли три человека
В результате аварии, которая произошла на 110-м километре автодороги Артем — Находка — порт Восточный погибли трое и госпитализированы семь человек.
В результате аварии, которая произошла на 110-м километре автодороги Артем — Находка — порт Восточный погибли трое и госпитализированы семь человек.
Как рассказали в региональном МВД, на трассе столкнулись пассажирский автобус Киа Грандберд и легковой автомобиль.
По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и вылетел на автомобиль Дайхатсу Териос. В салоне автобуса находились 15 пассажиров.
В результате автоаварии Дайхатсу загорелся. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне тела водителя и двух пассажиров. Личности погибших устанавливаются.
Семерых пассажиров автобуса увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.
В полицейском ведомстве сообщили, что перед выходом на линию водитель автобуса прошел обязательное медицинское освидетельствование. Транспортное средство было подвергнуто техническому осмотру.
Сейчас полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия, причины и условия, спровоцировавшие аварийную ситуацию. Назначено проведение ряда экспертиз.