В Приморье в ДТП с автобусом погибли три человека

Как рассказали в региональном МВД, на трассе столкнулись пассажирский автобус Киа Грандберд и легковой автомобиль.

По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и вылетел на автомобиль Дайхатсу Териос. В салоне автобуса находились 15 пассажиров.

В результате автоаварии Дайхатсу загорелся. Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, обнаружили в салоне тела водителя и двух пассажиров. Личности погибших устанавливаются.

Семерых пассажиров автобуса увезли в больницу с травмами различной степени тяжести.

В полицейском ведомстве сообщили, что перед выходом на линию водитель автобуса прошел обязательное медицинское освидетельствование. Транспортное средство было подвергнуто техническому осмотру.