Воронежцу за хранение 11 патронов грозит четыре года тюрьмы

32-летнего жителя Семилук задержали по подозрению в хранении боеприпасов. Обнаружили их во время проведенного обыска в доме у воронежца. Стражи порядка обнаружили 11 патронов — все калибра 5,6 мм.

В отделе полиции воронежец дал признательные показания. По его словам, патроны он нашел. Но решил их не сдавать, а оставить себе. За хранение боеприпасов на воронежца возбудили уголовное дело. Ему светит четыре года тюрьмы.