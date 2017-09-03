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21:40 (мск), источник: РИА Крым

Спасатели эвакуировали с гор туристку со слабым здоровьем

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА (Новости). Алуштинские спасатели сняли с гор 53-летнюю женщину. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел накануне в полдень в районе водопада Джур-Джур. Женщине стало плохо, в результате она не могла самостоятельно передвигаться. С помощью альпинистского снаряжения пострадавшую эвакуировали из горно-лесной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС напоминают: перед тем, как отправляться в горы, необходимо ознакомиться с правилами безопасного поведения в горно-лесной зоне и зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении МЧС.

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