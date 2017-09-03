Спасатели эвакуировали с гор туристку со слабым здоровьем
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА (Новости). Алуштинские спасатели сняли с гор 53-летнюю женщину. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА (Новости). Алуштинские спасатели сняли с гор 53-летнюю женщину. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по РК.
Инцидент произошел накануне в полдень в районе водопада
В МЧС напоминают: перед тем, как отправляться в горы, необходимо ознакомиться с правилами безопасного поведения в