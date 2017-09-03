Спасатели эвакуировали с гор туристку со слабым здоровьем

Инцидент произошел накануне в полдень в районе водопада Джур-Джур. Женщине стало плохо, в результате она не могла самостоятельно передвигаться. С помощью альпинистского снаряжения пострадавшую эвакуировали из горно-лесной зоны и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС напоминают: перед тем, как отправляться в горы, необходимо ознакомиться с правилами безопасного поведения в горно-лесной зоне и зарегистрироваться в поисково-спасательном подразделении МЧС.