Смертельная авария на трассе М7 в РТ: легковушка столкнулась с фурой
Рано утром в воскресенье в Пестречинском районе столкнулись фура и легковушка Hyundai Accent. В результате аварии погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает
Рано утром в воскресенье в Пестречинском районе столкнулись фура и легковушка Hyundai Accent. В результате аварии погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает
Авария произошла на 854-м километре трассы М7. Спасателям сообщили, что столкнулись грузовик Freightliner и легковушка с номерами республики Башкортостан.
Спасатели смогли вытащить из покореженного автомобиля двух 19-летних девушек, одна из которых от травм скончалась на месте.