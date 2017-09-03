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14:49 (мск), источник: Prokazan.ru

Смертельная авария на трассе М7 в РТ: легковушка столкнулась с фурой

Рано утром в воскресенье в Пестречинском районе столкнулись фура и легковушка Hyundai Accent. В результате аварии погибла 19-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-лужба ГУ МЧС РФ по РТ.

Авария произошла на 854-м километре трассы М7. Спасателям сообщили, что столкнулись грузовик Freightliner и легковушка с номерами республики Башкортостан.

Спасатели смогли вытащить из покореженного автомобиля двух 19-летних девушек, одна из которых от травм скончалась на месте.

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