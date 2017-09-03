Четырёхлетняя девочка погибла после взрыва в селе Хрубна Ноуэ

Этим утром в одном из домов в селе Хрубна Ноуэвался прогремел взрыв. По предварительной информации взорвался там баллон с бытовым газом.

На момент взрыва в доме находились бабушка с внучкой. Пожилую женщину немедленно доставили в больницу, а девочку пришлось искать около трёх часов.

В спасательной операции участвовали десятки людей. Ребёнка искали соседи, спасатели и полицейские. Всех кто участвовал в поисках, разделили на четыре группы, и отправили искать малышку по окрестностям. По одной из версий малышка могла испугаться и отправиться к соседям или в соседний лес. В этот момент спасатели разбирали обломки здания.