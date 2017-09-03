Пьяный водитель врезался в детскую площадку в Новосибирске

Около дома № 204 по улице Бориса Богаткова вчера вечером водитель Форестера на заднем ходу влетел в детскую площадку и врезался в качели.

«После произошедшего мужчина перегнал свой автомобиль на парковку этого же двора и ушёл. По счастливой случайности никто не пострадал», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Свидетели происшествия говорят, что незадолго до этого водитель распивал алкоголь в компании с другими юношами.