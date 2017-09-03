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18:19 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Пьяный водитель врезался в детскую площадку в Новосибирске

Это не первый случай неадекватного поведения новосибирца.

Около дома № 204 по улице Бориса Богаткова вчера вечером водитель Форестера на заднем ходу влетел в детскую площадку и врезался в качели.

«После произошедшего мужчина перегнал свой автомобиль на парковку этого же двора и ушёл. По счастливой случайности никто не пострадал», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Свидетели происшествия говорят, что незадолго до этого водитель распивал алкоголь в компании с другими юношами.

Жительница этого дома рассказала, что эта группа молодых людей нередко выпивает и неадекватно ведет себя, но ни просьбы соседей, ни вмешательство полиции пока не повлияло на них.

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